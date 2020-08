Arendusjärgus oleva koroonaviirusevastase vaktsiini ja ravimite ohutuse hindamisel rõhutas nakkushaiguste tippekspert professor Irja Lutsar, et kõigile tulevastele arstidele ja apteekritele õpetatakse ülikoolis, et kui ravimil on toime, siis on tal alati ka kõrvaltoimed. Sama kehtib vastupidisel juhul. Seega on tõhusaks ja ohutuks kuulutatud ravimite puhul püütud leida tasakaal saadava kasu ja võimalike ohtude vahel. Ravimiameti spetsialistid selgitavad, kui reaalsed on ravimitega kaasneda võivad kõrval- ja koostoimed ning kui oluline on lugeda ravimi infolehte.