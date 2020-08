Eesti sai valmis oma koroonaäpi HOIA

«Äpi kasutamisega saab iga inimene aidata privaatselt ja turvaliselt kaasa viiruse leviku piiramisele. Selleks, et kasu äpist oleks võimalikult suur, on hea, kui rakendust kasutab võimalikult palju inimesi,» ütles sotsiaalministeeriumi nõunik Priit Tohver .

Rakendus teavitab kasutajat, kui ta on olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saab selle kaudu anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest.

Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsil tutvustasid mobiilirakenduse tööd sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni valdkonna nõunik Priit Tohver, AS Cybernetica juhatuse liige Dan Bogdanov ja tarkvaraettevõtte Icefire tarkvaraarhitekt Aleksei Bljahhin.

Rakendus loodi sotsiaalministeeriumi, tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse ning 12 Eesti ettevõtte – Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics ja ASA Quality Services OÜ – koostöös.

Covid-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

19. augusti seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi seitse inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud; kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänase seisuga on tervenenud 2002 inimest. Neist 1527 inimese (76,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (23,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.