20 minutit seda tegevust aitab vähendada viirustesse nakatumise riski

Mitmete teadusuuringute tulemusel on kindlaks tehtud, et regulaarne trenn vähendab kehas põletiku taset ning parandab seetõttu immuunsüsteemi võimet haigustekitajatega võidelda. Treeningu tulemusel paraneb organismi kudede ja organite verevarustus ning see aitab immuunsüsteemil kiiremini ja tõhusamalt bakteritele reageerida.

California teadlaste uuringust on selgunud, et immuunsüsteemi tugevdamiseks piisab vaid 20 minutist treenimisest päevas. Leiti, et pärast 20 minutit jooksulindil jooksmist oli inimeste veres viis protsenti vähem aktiivseid põletikku põhjustavaid rakke.