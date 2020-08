Uuring: viirus võib püsida teatud tingimusel õhus 23 korda kauem

Nimelt 95-protsendilise õhuniiskuse korral väljutatud 50 mikroni suurused piisad püsisid õhus kuni 23 korda kauem kui nullprotsendilise õhuniiskuse puhul. Seda seetõttu, et tilgad aurustuvad kiiremini, kui õhus on vähem veeauru. See kehtis eriti väiksemate uuritud piiskade kohta, võrreldes nendega, mis olid 100 mikroni suurused ja langevad kiiremini maapinnale.

Oluline on märkida, et uuringus ei käsitletud konkreetselt koroonaviirust sisaldavaid piisku ja endiselt on palju vastamata küsimusi, kuidas õhus leviva Covid-19 ülekandumine täpselt töötab. Teada on aga, et haigete hingamisteedest väljuvad piisad kannavad endaga viirusosakesi.