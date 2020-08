Koroonapuhang Soulis: ususekti meeleavaldus andis löögi Lõuna-Korea eduloole

Viiruse leviku kese paikneb Soulis, kus elab pool riigi 51 miljonist elanikust. Nädala jooksul kiiresti levinud puhang on purustanud lootuse, et riik suutis epideemia kiiremini kontrolli alla saada kui paljud teised riigid. Praegune nakkuskolle on suurim pärast veebruaris Daegu kesklinnas asuva Shincheonji Jeesuse kirikust alguse saanud koroonapuhangut, millega seostati 5200 nakatunut.