President Vladimir Putin teatas varem sel kuul, et Venemaa registreeris esimese riigina koroonaviiruse vaktsiini Sputnik V. Nii pahased teadlased üle maailma kui ka Maailma Terviseorganisatsioon kutsusid üles ettevaatusele ning ütlesid, et see vajab endiselt korralikku turvalisuskontrolli ja Moskva liigub liiga kiiresti.