Eesti vajab rohkem doonoreid

«Tartu verekeskuse aktiivseim doonor elab Viljandis ja käis sel suvel verd loovutamas juba kahesajandat korda,» tõi Keps välja naise, kes on elu jooksul annetanud kokku 90 liitrit verd. Keskmiselt on naiste veremaht 4 liitrit ja korraga võetakse doonorilt ligikaudu 10 protsenti ära, mis 3-4 kuuga taastub. «Ema eeskujul hakkasid doonoriteks ka tema lapsed.»

Doonorite keskmine vanus jääb 20.-30. eluaastatesse, sest nende tervis peab olema korras. «Põhiline põhjus, miks me inimese tagasi saadame, on tema madal hemoglobiini näit,» ütles Keps ja lisas, et vere loovutamist piiravad, tihti ajutiselt, ka ravimite kasutamine, haigused või reisimine nakkusohtlikesse piirkondadesse.