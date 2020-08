Koroonapuhang kalalaeval paljastas, kui püsivad on antikehad

Laev oli merel 18 päeva. Laeva pardal olnud 122 meeskonnaliikmest oli nakatunud üle 100; kuid kolm meremeest, kellel enne reisi oli veres uue koroonaviiruse antikehi – mis viitavad varasemale nakkusele – ei saanud viirust teist korda. Need antikehad olid suunitletud ründama SARS-CoV-2 «teravikvalku», mida viirus kasutab inimese rakkudesse tungimiseks, kirjeldatakse MedRxiv `is kajastatud eelretsenseerimata uurimuses.

Ehkki teadlased eeldasid, et Covid-19 vastased antikehad, eriti niinimetatud «neutraliseerivad antikehad», pakuvad kaitset, ei olnud neil selle toetamiseks inimestega uuringuid tehtud.

«See on esimene kord, kui näidata, et nende antikehade omamine on korrelatsioonis inimeste kaitsega viiruse ees,» ütles Washingtoni ülikooli meditsiinikooli abiprofessor dr Alex Greninger.