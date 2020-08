Hollandi terviseametnikud: koroonaviirusega nakatunud lemmikloomade arv kasvab

Koroonaviirusnakkuse korral on omanikul soovitatav vältida loomaga lähikontakti; selle toimumisel kanda maski ning pesta korralikult käsi. Hollandi teadlased on tuvastanud, et uus koroonaviirus võib levida kassidele ja koertele; vastupidised näited veel puuduvad. Inimesi on seni nakatada suutnud haiged naaritsad.

FOTO: Shutterstock