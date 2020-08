Hispaanias on kõikjal nõutud maski kandmine ja suitsetamine on keelatud, kui ei saa hoida teistega 2-meetrist distantsi. Reeglite rikkumisel on ette nähtud trahv vahemikus 100–3000 €, olenevalt sellest, mitme inimese turvalisust ohustatakse. Maski vale või mitte kandmise eest on trahv 100 eurot. Málagas trahvitakse maskikandmisreegli rikkumise eest päevas keskmiselt 170 inimest. Pildil inimesed Málagas,14. augustil, 2020.

FOTO: Lex Zea/ZUMAPRESS.com/Scanpix