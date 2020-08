Selgitati välja parim ravim ülemiste hingamisteede haiguste vastu

Viimaste aastate jooksul on meditsiiniringkonnad tundnud muret, et bakteritel on välja kujunenud resistentsus antibakteriaalsete ainete suhtes. Eriti probleemsed on haiguste puhul kirjutatud antibakteriaalsed retseptiravimid, mis patsiente tihtilugu ka ei aita, kuna valdava osa hingamisteede haigustest põhjustavad viirused, mitte bakterid. Seetõttu on teadlased otsinud nakkuste vastu muid abinõusid ja silma on hakanud paistma üks ravimeetod – mee tarvitamine.