Uneterapeudid: koroonapandeemia on muutnud une kvaliteeti ja unenägusid

Inimesed on teatanud pandeemia ja sellest tulenevate meetmete mõjust nende vaimsele tervisele ja üldisele heaolule. Üks omapäraseid nähtusi on unenägude olemuse ja intensiivsuse muutus. Sagedaseimad pandeemiaaegsed unenägude teemad on hirmud ja ärevused, trauma, lahenduse otsimine ning postapokalüptilised või pandeemiajärgsed stsenaariumid. Kuigi on nähtud ka positiivseid unenägusid kogu inimkonda päästvast ravimist või imelisest tervenemisest, on koroonaaja eelse kontrollgrupi unenägudega võrreldes viimase poolaasta unenägude ärevusnivoo läbivalt kõrgem.