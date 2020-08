Koroonaviiruse kardetud võime sai kinnitust: registreeriti esimene korduvinfektsioon

Arstid on varemgi teatanud eeldatavatest uuesti nakatumise juhtumitest, kuid see on esimene, mis on saanud kinnituse teaduslike katsete abil. Viiruse genoomi sekveneerimisega tuvastati patsiendil sama tüvega viirus, mis levis sel suvel Euroopas. Analüüsitulemused tõestavad, et patsiendi teise nakatumise põhjustas hiljuti omandatud uus viirus, mitte pikaajaline viiruse varjatud levik organismis.