Tervise lühiuudised

Kohalikud omavalitsused kiitsid heaks kava vabastada Floridas aastatel 2021–2022 üle 750 miljoni geneetiliselt muundatud sääse nimega OX5034, kes tapavad populatsiooni kontrolli all hoidmiseks iseenda järeltulijaid. Testitakse, kas geneetiliselt muundatud sääsk on elujõuline alternatiiv putukamürkide pihustamisele Aedes aegypti tõrjeks. See on sääseliik, mis kannab ohtlikke haigusi, näiteks Zika viirust, denge- ja kollapalavikku. CNN