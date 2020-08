Hiiumaa ravimuda rändab haiglatesse ja salongidesse

«Mudaosakeste kontakt nahapinnaga mõjutab närvilõpmeid, mis võib vähendada valutunnet. Mudaravi puhul on tähtis roll ravimudas leiduvatel mineraalidel ja bioaktiivsetel ühenditel, mis soodustavad naha ainevahetust. Ravimudas leiduvad bioaktiivsed ühendid jõuavad läbi naha ka vereringesse ning mudaravi toimel väheneb veres mõne põletikumediaatori sisaldus,» selgitab Eesti ravimuda uuriva Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE KK) juht Eva Makienko.

Eestis on viis ravimudamaardlat: Ermistu järv, Haapsalu Tagalaht, Käina laht, Mullutu-Suurlaht ja Värska laht. TERE KK aastatel 2013–2014 tehtud uuringutest selgus, et Käina lahe muda on teiste maardlatega võrreldes ökoloogiliselt puhtaim ja mineraalainerikkaim. Käina maastiku- ja looduskaitsealal kaevandab nüüd mitu ettevõtet.