Teadlased on USA ravimiameti otsuse suhtes eriarvamusel

Paar päeva enne otsuse välja kuulutamist oli USA toidu- ja ravimiamet (FDA) peatanud vereplasma kasutamise Covid-19 ravis, ja seda peamiselt seetõttu, et ravimeetod ei olnud korralikult läbinud kliiniliste uuringute kontrolli. Kui president Donald Trump oli avaldanud selle suhtes oma rahulolematust ning tegi etteheiteid koroonavastase võitluse takistamises, tuli peatselt FDA-lt plasmaravi lubav teadaanne. Terviseeksperdid on avaldanud kahetsust uue ravimeetodi heakskiitmise suhtes. Ka Maailma Terviseorganisatsioon on viidanud plasmaravile kui eksperimentaalsele meetodile.