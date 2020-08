Kaks aastat poisi ninas peitunud lego tuli lõpuks välja

Kui isa Samiri ninasõõret taskulambiga uuris, ei näinud ta midagi. «Olime üsna kindlad, et tal polnud midagi ninas,» rääkis isa Mudassir BBC Newsbeatile. Samir aga nii kindel polnud. Tema olevat ikka kurtnud, et tal on midagi ninas.

Kaks aastat hiljem oletas pere juba ammu, et legoklots leidis tee poisi kehast välja. Augusti keskel sõi Samir muffinit, millel oli tuhksuhkur peal ja mis tema nina ärritas. Kui poiss nina nuuskas, siis tuli kõigi üllatuseks taskurätikusse ka lego. «Olime šokis, tema silmad olid pärani ja ta ütles, et leidis lõpuks lego üles ning et ta oli meile pidevalt öelnud, et see on seal, aga me ütlesime, et seda pole.»

Samir on nüüd veel korra arsti juures käinud ning ta sai kinnituse, et nina on puhas. Samir ütleb, et on endiselt suur legofänn ning on üllatunud, et tükk oli endiselt terve. «See nägi ikka välja nagu käsi,» ütleb ta.