USA president on uue koroonavaktsiini suhtes kannatamatu

Koroonapandeemia kontrolli alla saamiseks on paljude pilgud suunatud vaktsiiniarendajate poole. Nii ootab ka USA president Donald Trump pikisilmi, et riiklik ravimiamet annaks uuele koroonavaktsiinile lähiajal heakskiidu. Riigi juhtiv immunoloog ja tervishoiunõustaja dr Anthony Fauci on seda mõtet korduvalt kritiseerinud, vahendab BBC.