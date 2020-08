Südamerikkega kuuepäevane Beatrice vajab kiiresti annetajate abi

Beatrice sündis südamerikkega - tema suured veresooned, kopsuarter ja aort on oma koha vahetanud. Lapse elu päästmiseks tuleb teha esimese kahe elunädala jooksul operatsioon, mida Eestis ei tehta. Beatrice on aga valmis vastu võtma Helsingi Lastehaigla, kus on edukalt opereeritud ka mitmed teised Eesti lapsed. Vaid küüme päeva tagasi palus Lastefond abi sama diagnoosiga pisikese Brianna ravireisi tarbeks, kelle operatsioon toimus eelmisel neljapäeval ning sealsete arstide kinnitusel läks kõik väga hästi.