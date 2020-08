Teadlased leiutasid veresoonte ja haavade kokku kleepimiseks biokummist liimi

Juulis avaldati teadusajakirjas Biomaterials uuring, kus näidati, et liim suudab siduda pehmeid kudesid, sh lihaseid ja veresooni isegi siis, kui pinnad on niisked. CaproGlu-nimelise liimi aktiveerib madal ultraviolettkiirgus, mis kuivatab selle sekundiga. Nii muutub liim vedelast nii tahkeks kui ka paindlikuks biokummiks, biosobivaks materjaliks, mille kude paari nädala järel endasse imeda suudab.

Meeskond näitas loomkatsetes, et veresooni saab liita vaid nelja õmbluse ning CaproGlusse kastetud võrkmähisega. Tavapäraselt on vaja kaheksat õmblust. Autorid hindavad, et see vähendab operatsiooni kestust 25 protsendi võrra, kuna kirurgid peavad veresoonte ja kudede kokku õmblemiseks vähem aega kulutama.