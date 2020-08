«Lähme rongiga koju,» ütlevad Helsingi Vantaa lennuväljal Rootsist tulnud reisijad

Juba kaks nädalat tagasi rääkis Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru, et Soome kavatseb karmistada viiruse ohjeldamiseks mõeldud piiranguid. Kuna uute nakkusjuhtumite arv on suurenenud enamasti välismaalt tulijate arvelt, siis on plaanis suunata kõik kõrge viirusetasemega riikidest saabuvad lennureisijad kohustuslikku karantiini. Tänaseni puuduvad aga lennujaamas Soome saabuvatele reisijatele suunatud koroonapiirangud – juhiseid antakse erinevaid ning nende järgimist ei kontrollita mingil moel, kirjeldab Helsingin Sanomate korrespondent, kes külastas teisipäeva hommikul lennujaama.