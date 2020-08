USA ravimiameti juht palus kahtlase ravimeetodi heakskiidu pärast vabandust

Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas pühapäeval, et Covid-19 raviks võib kasutada haigusest paranenud patsientide vereplasmat. Teatele järgnenud kriitika peale tõdes FDA peaarst, et ta on üle hinnanud Covid-19 patsientide vereplasmaraviga kaasnevaid kasutegureid, vahendab BBC.