Kaks nädalat enne kooli algust võiks hakata last harjutama varem magama minema ja hommikuti jälle varem ärkama. Seda on hea teha järk-järgult. Näiteks tuua iga päev ärkamise kellaaeg 15 minutit varasemaks, kuni jõuate tavapärase kooliaegse unerežiimini. Harjuge taas äratuskellaga. Kui eelmisel õppeaastal oli päevakavas vajakajäämisi, siis on hea alustada uuel õppeaastal tervisesõbralikuma elustiiliga. Koolilaps peaks öösel magama 9-10 tundi, teismelised 8 –9 tundi. Sama oluline on ka toitumisrežiim. Päevas peaks sööma kolm põhitoidukorda ja üks-kaks vahepala.