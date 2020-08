Ülikooli arstiõppes oli mullusega võrreldes tihedam konkurents

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan Anti Kalda ütles, et kõik õppekohad said täidetud motiveeritud üliõpilaskandidaatidega. «Avalduste arvust on alati tähtsam üliõpilaste motiveeritus, ja tänavune õppeaasta tuleb eelmistest erinev. Juba eos peame arvestama, et kontaktõppega algav õppeaasta võib üle minna osaliseks või täielikuks kaugõppeks, mis nõuab üliõpilastelt suuremat iseseisvust,» ütles Kalda.