Enneta vähki: TAI alustab uudse HPV kodutesti uuringuga

Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakakaelavähki tekitab neist vaid osa. Kui naine nakatub kõrge riskiga HPV alatüüpidega, võivad emakakaela rakkudes tekkida muutused ning vajaliku sekkumiseta areneda vähieelne seisund. Emakakaelavähk võib välja kujuneda 10-15 aasta jooksul. Paljudel HPV viirusega nakatunud inimestel puuduvad haigusnähud ja/või kaebused ning tavaliselt ei tekita rakumuutused emakakaelal ega vähieelne seisund muutusi enesetundes.

HPV kodutest näitab, kas naise emakakaela rakkudes esineb vähki põhjustavaid viiruse alatüüpe. «See on uudne ja efektiivne emakakaelavähi riski hindamise meetod, mis võimaldab igal naisel võtta proovi privaatselt ja mugavalt talle sobival ajal ja kohas. Paljudes Euroopa riikides on kodutest juba emakakaelavähi sõeluuringus kasutusel,» selgitas uuringu vastutav täitja, TAI vanemteadur Piret Veerus.

Uuringus on kutsutud osalema 12 000 naist, kes on sündinud aastatel 1958–1983 ning kes viimase seitsme aasta jooksul ei ole osalenud emakakaelavähi sõeluuringus. Uuringus saavad osaleda ka naised, kellel puudub hetkel ravikindlustus.

Uuringusse kutsutud naised on juhuvaliku alusel määratud kolme rühma, kellele saadetakse HPV kodutesti proovivõtukomplekt kodusele aadressile või pakutakse võimalust tellida kodutest internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu. Uuringu kutseid saadetakse välja augustist oktoobrini tava- ja e-postiga. Laboripartnerina on kaasatud Tartu ülikooli kliinikumi ühendlabor.

Naisi, kellel tuvastatakse HPV nakkus, teavitatakse personaalselt ja nad suunatakse tegema täiendavaid uuringuid. «Juhime tähelepanu, et nakkuse olemasolu ei tähenda veel, et inimesel on emakakaelavähk, kuid kindlasti on sellisel juhul vaja teha lisauuringud,» lisas dr Veerus. Kõigi täiendavate uuringute ja/või vajamineva ravi kulud katab Eesti haigekassa, ka ravikindlustuse puudumise korral.