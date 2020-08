Euroopas levib istuv eluviis ning kurja juureks võivad olla tehnikavidinad

Hispaanias asuva Kuningas Juan Carlose ülikooli teadlased kasutasid 96 004 Euroopa Liidus elava inimese küsitlusandmeid istuva eluviisi uurimiseks. Leiti, et 2002. aastal oli enam kui 4,5 tundi istuvate täiskasvanute osakaal 49,3 protsenti. 2017. aastal oli nende osakaal aga 54,3 protsenti. 2002–2017 kasvas palju istuvate täiskasvanute osakaal Hispaanias 3,9 protsenti, Saksamaal 7,4 protsenti, Prantsusmaal 17,8 protsenti ja Suurbritannias 22,5 protsenti.

«Enam kui 4,5 tundi päevas istumine on seotud haigustega, nagu südamehaigus. Meie uuringud viitavad, et istuv eluviis on üle Euroopa kasvanud ning sellel võib kõigis Euroopa riikides olla oluline mõju tervisele,» ütles üks töö autoritest, Xián Mayo Mauriz.