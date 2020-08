Südamehaigused on juhtiv surmapõhjus maailmas, mis tapab iga aasta 18 miljonit inimest. See on umbes sama suur nagu kogu New Yorgi suurlinna ala rahvastik. Nüüd näitavad Tsukuba ülikooli teadlased, et südamehaiguse riskifaktoreid kandvate meeste naistel on samuti sama haiguse risk kõrgem.