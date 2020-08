Teadlased ei jäta jonni: reumaravimilt otsitakse ikka koroonatõve vastu abi

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kinnitusel puudub seni hüdroksüklorokviini kohta tõestus koroonaviirusest põhjustatud haiguse ravile kaasa aitamises; mitmetel juhtudel on kirjeldatud, et ravim suurendab surmariski. Mitme riigijuhi ülistavad kõned ravimi tõhususe kohta koroonaviirusest tingitud tervisemurede leevendamisel aitavad jätta muljet, et COVID-19 vastu on toimiv ravim, tänu millele on viiruse levik kergemini hallatav ja puudub põhjus kehtestada riigi majandust aeglustavaid liikumis- ja tarbimispiiranguid.