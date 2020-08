Uuring: laste vaimne võimekus oleneb elukoha rohelusest

Varasemad uuringud on näidanud, et väiksema rohelusega piirkondades kasvavatel lastel on kognitiivseid probleeme rohkem kui rohelisemas keskkonnas elavatel lastel. Uue uuringuga leidsid teadlased, et kiviseinte vahel kasvamine võib vähendada ka lapse vaimset võimekust. Veebikeskkonnas PLOS Medicine avaldatud uurimuses kirjeldab teadlaste rühm laste intelligentsuse ja elukeskkonna vahelist seost.