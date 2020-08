Teadlased selgitavad, miks koroonaviirus ohustab mehi rohkem kui naisi

Alates koroonapandeemia algusest on olnud selge, et eriti vanematel meestel on viirushaiguse põdemise järgne suremise oht palju suurem kui samas vanuses naistel, ometigi on seni konkreetne põhjus jäänud selgusetuks, vahendab Medical Xpress. Ajakirjas Nature avaldatud uues uuringus koroonahaigete immuunreaktsioone võrreldes selgus, et naiste parem haigusega toimetulek on seotud nende tugevama immuunsüsteemiga. Neil tekib suurem hulk T-lümfotsüüte, mis suudavad viirusi ära tunda ja neid kõrvaldada. Meestel oli viirusosakeste rünnakule reageerivate T-rakkude aktiivsus nõrgem – mida vanemad mehed olid, seda nõrgem oli reaktsioon.