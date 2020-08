Uurimustulemused kinnitavad, kellel on Covid-19 suremusrisk ligi poole suurem

Koroonaviirusega nakatumise järgselt haigestunud inimestel on ülekaalu korral ligi poole suurem suremusrisk; nende võimalus haiglasse sattuda on 113 protsenti suurem ning intensiivravissepalatisse jõudmise ja hingamist toetava ravi tõenäosus 74 protsenti suurem kui tavakaalus eakaaslastel.

Seni on peetud uue koronaviirusega nakatumisel riskirühmaks eesliinitöötajaid ning eakaid ja krooniliste haigustega, sealhulgas immuunpuudulikkusega inimesi. Mitmed uuringud on viidanud keha kõrgenenud rasvasisalduse rollile viirushaigustega toimetulekul. Hiljutised andmed kinnitavad, et suure ülekaaluga inimestel on oht koroonahaiguse raskeks kuluks ning tüsistuste tekkeks, vahendab Medical News.