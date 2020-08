Lapsena vähidiagnoosi saanud Joel: hoolimata raskest haigusest oli toonane aeg minu jaoks positiivne

Diagnoosi — osteosarkoom — sai Joel toona 26. detsembril. Tegemist on sellist tüüpi kasvajaga, mis esineb rohkem just lastel ja noortel. Õnneks oli Joeli puhul tegemist lokaalse haigusega, mis oli niiöelda ühes kohas. Kuna kasvaja ei olnud levinud ja asus ühes kohas, oli see võimalik välja lõigata ja edasist levikut keemiaraviga piirata.

Kontrollis ei ole Joel ammu pidanud käima — viimati ülikooli alguses. Ent mingis mõttes on see haigus inimesega kogu aeg. «Elukutsest ja eriala valikutest lähtuvalt on see oluliselt mõjutanud mu elu. On asjad, mida ma patsientidega töötades saan teha ja mida ei saa. On olukordi, kus ma pean käed üles tõstma ja ütlema, et ma ei saa seda teha. Selle peale olen ma väga palju mõelnud ja endale teadvustanud, et pean oma karjääri ja töö seadma kooskõlla sellega, mida mul on võimalik teha.» Joel viitab tõsiasjale, et vähiravi ajal toimunud operatsiooni tõttu puudub tal parem õlaliiges. Argisematest tegevustest rääkides Joel muigab, et kui ettekandjad panevad noa-kahvli paika, siis vahetab ta lihtsalt vaikselt söögiriistade asukohta. Koeraga jalutades ning mõnda sekkumist nõudvat olukorda aimates ei võta jalutusrihma paremasse kätte. Ent see ei takista tal ravimast teisi ja panustamast meditsiinihariduse arengusse.

Rasked füüsilised hetked

Joel ütleb, et lapsena ei saanud ta aru haiguse raskusest: «Arusaamine, et tegemist oli millegi tõsisega, pärines ikka täiskasvanute suhtumisest. Pigem peegeldasin seda, mida mulle öeldi, mitte, et ma oleks seda ise mõistnud.» Ent raviga seotud füüsiliselt rasked hetked – iiveldus, väsimus, isutus, on arstil selgelt meeles.

Kuigi haiguse ja ravi ajal kohtus Joel mitmete omavanustega, ei tekkinud tol ajal veel tänaseni püsivaid sõprussuhteid. Ent teine lugu on doktor Sirje Mikkeliga, kes oli mehe raviarst ja onkoloog. «Tema on justkui jäänud mu ellu pärast haigust, kellega uuesti ka ülikooli ajal kokku puutusin. Mu abikaasa on lastearst ja õppis samuti mõne perioodi Sirje Mikkeli juures. Seetõttu on ka kool andnud meile põhjuse suhelda. Tema on niiöelda mu ellu jäänud, mis on väga kihvt. Sirje Mikkel on absoluutselt fantastiline inimene,» kiidab Joel oma raviarsti ja tänast ametikaaslast.

Infohulk, mis hullutab

Kui Joel oli haiglas ravil, tänaseks paarkümmend aastat tagasi, ei olnud levinud mobiili- ega nutiseadmeid. «Ema helistas koju haigla taksofonist ja haiguslood saime käsikirjas paberil,» arutleb Joel selle üle, kui palju on elu ja suhtlus tema haiguse aegse perioodiga võrreldes tänaseks muutunud.

Neile lastele ja lapsevanematele, kelle elu vähidiagnoos muutnud on, soovitab Joel ühe toimetuleku meetodina rohkem hetkes olemist. Ta selgitab, et täna on liiga palju infot, nii teadus- kui arvamuspõhist informatsiooni, lisaks laiad tutvusringkonnad, kus kõigil oma «õige» arvamus. Rääkimata alternatiivmeditsiinist. Kõik see kokku tähendab seda, et infot on hulluks ajavalt palju. «Et selles orienteeruda, püüda samal ajal oma haige lapse ja pere eest hoolitseda, tööga hakkama saama ja siis veel selle kõige kõrvalt normaalset elu elada, on tõsine väljakutse. Kui ekraanirullimise rattasse kinni jääda, siis see positiivset tuua ei saa. Ma katsun ise päevast päeva olla rohkem hetkes. Arvan, et see toimib. Tuleb usaldada seda, mis tundub tol hetkel õige, sest tagantjärele tarkus on ka hirmus asi.»