Noor Eesti neiu jagab enda tehtud lühifilmis kogemust söömishäirega

«Soovisin inimesed filmi kaudu viia läbi minu kaheksa aasta pikkuse söömishäirete teekonna ja tuua avalikkuse ette söömishäirete tōsisuse. USA Riikliku söömishäirete ühingu andmetel kannatab söömishäirete all kuni 70 miljonit inimest terves maailmas (nii mehed kui ka naised). See on umbes 54 korda suurem arv kui terve Eesti rahvastik! Söömishäired ei ole lihtsalt elustiili ja toitumise valik, vaid tõsised bioloogiliselt mõjutatud vaimsed haigused! See lühifilm on mulle väga hingelähedane ja loodan, et peale selle filmi vaatamist mõistate ja saate teada natukene rohkem söömishäirete reaalsusest,» räägib Laura.