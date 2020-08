Andamani saarestik paikneb India ookeanis. Tänaseks on koroonaviirusnakkus jõudnud ka eraldiasetsevatel saartel olevate põlisrahvahõimudeni.

India ookeani Andamani saarte põlishõimu liikmetel on tuvastatud koroonaviirusinfektsioon, vahendab BBC. Viimase kuu jooksul on nakatunud vähemalt kümme hõimuliiget; neist neli on pärit eraldiasetsevalt saarelt.