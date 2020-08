Euroopa Liit sõlmis AstraZenecaga Covid-19 vaktsiini soetamise lepingu

Komisjon jätkab sarnaste lepingute arutamist teiste vaktsiinitootjatega ning on lõpetanud edukad ettevalmistavad kõnelused järgmiste ravimifirmadega: Sanofi-GSK 31. juulil, Johnson & Johnson 13. augustil, CureVac 18. augustil ja Moderna 24. augustil.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: «Leping AstraZenecaga on Euroopa Komisjoni vaktsineerimisstrateegia käegakatsutav tulemus. Loodame, et esimene ohutu ja tõhus Covid-19 vaktsiin näeb ilmavalgust 2020. aasta lõpus või 2021. aasta alguses.»

Vaktsiinikandidaadi tulemused on paljutõotavad

AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli koostöös välja töötatud vaktsiinikandidaat on jõudnud juba kliiniliste uuringute II/III etappi, pärast seda, kui I/II etapis saadi paljutõotavaid tulemusi seoses ohutuse ja immunogeensusega.

Komisjon kasutab koos liikmesriikide ja Euroopa Ravimiametiga ELi õigusraamistikuga ette nähtud paindlikkust, et kiirendada häid tulemusi andnud Covid-19 vaktsiinidele loa andmist ja nende kättesaadavust, säilitades samal ajal vaktsiinide kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe standardid.

Vajalikud ohutusnõuded ja Euroopa Ravimiameti erihinnang, mis on osa ELi müügiloa menetlusest, tagavad kodanike õiguste täieliku kaitse.

Selleks et kompenseerida tootjate võetud suuri riske, on eellepingutega ette nähtud, et liikmesriigid hüvitavad tootjale teatavatel tingimustel tekkinud kohustused. Vastutus jääb endiselt ettevõtetele.