Uuring vihjab, kuidas käputäis inimesi HIVst iseseisvalt võitu saab

Geenide lähedale siiski sattunud proviirused paiknesid aga heterokromatiinide lähistel. Seal on pakitud pärilikkusaine sedavõrd tihedalt, et valkude valmistamine on takistatud. Kui mõni viirusosake peaks kõigele vaatamata moodustuma, hävitatakse see ilmselt õige pea.