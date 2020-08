Terviseeksperdid segaduses: kas koroonakontaktseid testida või mitte

Varem olid koroonaviiruse leviku tõkestamist koordineeriva asutuse (CDC) veebilehel järgmised suunised: «Testimine on soovitatav kõigile SARS-CoV-2 nakkusega inimese lähikontaktsetele. Asümptomaatilise haigusvormi ja haigustunnuste avaldumisele eelneva nakkuskandluse võimaluse tõttu on oluline, et SARS-CoV-2 nakkusega inimeste kontaktid saaksid kiiresti tuvastatud ja testitud.»

Teadlased ja terviseeksperdid on väljendanud muret selliste muudatuste pärast ning ei mõista, kuidas saab edaspidi tuvastada, kas nakatunuga lähikontaktis inimene on teistele ohuks või mitte. Nii CNN kui ka New York Times on kajastanud mitmete teadlaste imestust sellise otsuse üle, öeldes, et CDC-le tehti presidendi survel ülesandeks muuta oma suuniseid.