PALJU BORRELIOOSI ⟩ Loe, millistes Tallinna paikades levib enim puuke

Kõige suurem keskmine puukide arvukus oli Eesti vabaõhumuuseumis, Tallinna loomaaias ning Pirita-Lükati terviseradadel – vastavalt 22,2, 25,9 ja 10,3 puuki 100 ruutmeetri kohta. «Need on kõrgemad näitajad kui mõne Saaremaa paiga omad. Samas hästi hooldatud, madalalt niidetud muru ning teedega ümbritsetud paikades, kus oli vähe varju, oli puukide arvukus tunduvalt madalam või ei esinenud neid üldse,» selgitas TAI viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Geller.

Linnatingimustes elutsevates puukides tuvastati kõiki samu haigustekitajaid, mida on varem leitud Eestis looduslikes tingimustes pesitsevatel puukidel.

«Tulemused viitavad, et puugid on kohandunud eluks looduslikes linnatingimustes. Seega ei ole ka linnas viibides puugihammustuse ning -haiguse risk välistatud ning tuleb olla tähelepanelik ja mõelda enda kaitsmisele,» hoiatab Geller.

Uuringu tulemused on esimene ülevaade puukide sagedusest ning nendega levivate haiguste riskist Tallinna piires. Tulemustest põhjalikumalt saab lugeda uuringu raportist .

Lisaks, TAI-l on praegu käimas järgmine puugiuuring, mis seekord on laiem hõlmates kogu Eestit ning panuse saab anda iga Eesti elanik. Kuni augusti lõpuni on võimalik Eesti elanikel saata TAI-sse leitud puuk või puugid ning märkida puugi leiukoht ka kaardile. Saadetud puukidest moodustatakse valimid puukide täpsemaks uurimiseks. Analüüside tulemused valmivad novembris. Kampaania «Pane puuk posti» kohta saab täpsemalt lugeda TAI veebist.