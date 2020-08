Teadlased asuvad uurima Eesti elanikkonna vaimset tervist ja koroonakriisi mõju sellele

Koroonaviirusest põhjustatud pandeemial on olnud suur mõju inimeste vaimsele tervisele, mille tagajärjed võivad ilmuda alles mitu kuud pärast stressirohkeima aja lõppu. Riigikantselei tehtud elanikkonna küsitlusest selgus, et viirusekriis suurendas inimeste hulka, kes tundsid varasemast rohkem pinget ja stressi. Kui selline pingeseisund kestab kaua, võib see viia psüühikahäirete kujunemise või süvenemiseni. Seetõttu on vajalik jälgida ärevuse, depressiooni, enesevigastuste, enesetappude ja muude vaimse tervise probleemide levimuse muutusi elanikkonnas.

«Soovime saada elanikkonna vaimse tervise jälgimise süsteemi ja koguda andmestikku, mis annaks ülevaate Eesti elanike vaimse tervise olukorrast ning kuidas ja kelle vaimset tervist kriis Eestis enim mõjutas. Samuti on oluline teada, kuidas on inimesed püüdnud oma vaimset tervist hoida, probleemidega toime tulla ja millised on nende vaimse tervisega seotud vajadused,» selgitas Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Käthlin Mikiver. «Terviklik ülevaade elanikkonna vaimsest tervisest aitab olemasolevat tugisüsteemi paremaks muuta ja planeerida ka uusi teenuseid,» ütles Mikiver.

Senine info vaimse tervise kohta on kaudne või pealiskaudne

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli teadlaste koostöös on kavas läbi viia küsitlusuuring, mille käigus täidavad vastajad küsimustiku veebis või saadavad vastused kirjalikult. «Vastajatelt palume luba täiendava info küsimiseks registritest. Sel moel ei pea kulutama vastaja aega teemadele, mille kohta on mujal juba põhjalikum info olemas,“ selgitas Tervise Arengu Instituudi vanemteadur ja uuringukonsortsiumi juht Kenn Konstabel.

«Tervise- ja tervisekäitumise uuringutes on olnud vaimne tervis seni üksnes teatud määral kajastatud ning vastav info on kas kaudne või pealiskaudne. COVID-19 pandeemia kontekstis on oluline selgitada välja, millised elanikkonna grupid on kõige haavatavamas olukorras,» rääkis Kenn Konstabel.