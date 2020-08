Uuring: laste roll koroonaviiruse levitamisel on suurem, kui seni arvatud

Siiani kõige põhjalikuma uuringuga, mis on tehtud koroonahaigetest lastest, avaldavad Massachusettsi üldhaigla ja Lastehaigla terviseeksperdid olulisi andmeid, mis näitavad, et lastel on koroonaviiruse levikus märksa suurem roll, kui varem arvati. 30 kaasautoriga uuringu abil saavad poliitikakujundajad teha otsuseid, mis aitavad koolide avamise järgselt vältida koolipersonali ja õpilaste nakatumist ning hoida koroonaviirust kontrolli all.