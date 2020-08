WHO kinnitab: koroonakontaktseid tuleb testida ka siis, kui sümptomid puuduvad

WHO tervisekriisiprogrammi COVID-19 tehniline juht Maria van Kerkhove kinnitab koroonakontaktsetele testi tegemise olulisust ka juhul, kui inimesel puuduvad haigustunnused. «Viiruse ülekandeahelate purustamine on võimalik vaid siis, kui suudetakse tuvastada ja isoleerida võimalikult paljud nakatunud.»

Hiljutine USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (CDC) teadaanne koroonaproovide võtmise reeglite muudatusest, mille kohaselt ei ole koroonaviiruse kandjaga lähikontaktis olnud inimeste testimine enam vajalik, sai valitsuse heakskiidu, ent terviseekspertide hämmingu ja vastulausete osaliseks. Täna kinnitas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et koroonakontaktsete testimine on endiselt vajalik.