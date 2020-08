Orkaan Laura tagajärjel ohustab elanikke vingumürgistus

Torm on võtnud elektri tuhandetest kodudest ning inimesed võivad pöörduda «alternatiivsete jõuallikate, näiteks bensiinigeneraatorite poole, ja võivad toiduvalmistamiseks kasutada propaani või söegrilli», teatasid CNNi anmeil USA haiguste tõrje ja ennetamise keskused.

«Ebaõige kasutamise või paigutamise korral võivad need allikad viia süsinikmonooksiidi kogunemiseni hoonetes, garaažides või telkides ning mürgitada seal olevaid inimesi ja loomi.»

Kuigi CO mürgistuse sümptomid on «muutlikud ja mittespetsiifilised», võivad need hõlmata peavalu, iiveldust, oksendamist, pearinglust, nõrkust, valu rinnus ja vaimse seisundi muutusi.