Põhja-Eesti vanim kõrva-nina-kurguhaiguste keskus asub nüüd uutes ruumides

«Oleme varustatud kaasaegselt ja saame nüüd teha kõik uuringud ühes kohas, see on hea uudis inimesele, kes ei pea enam mitme koha vahel liikuma.»

Ravi tänavalt kolib ära ka Põhja-Eesti vanim kuulmiskeskus, mille uus asukoht on nüüd Tõnismäe polikliinikus. «On väga oluline, et meie kuulmiskeskuses võtavad paralleelselt kuulmisuurijatega vastu ka kõrva-nina-kurguarstid, nõustades inimesi kuulmislangusega seotud küsimustes,» ütles Kalvet. «Valdav osa kuulmisaparaatide vajajatest on vanemad inimesed ja Tõnismäe polikliinik on ühistranspordiga lihtsasti ligipääsetav.»