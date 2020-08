Aktsioon «Septembris ei joo» annab ideid alkoholivaba kuu veetmiseks

Tänavuse alkoholivaba kuu tunnuslause on «Tule puhka alkoholist!». Aktsiooniga on kutsutud liituma kõik, olenemata sellest, kui palju keegi alkoholi tarvitab. «Kampaaniaga soovime inimestele meelde tuletada, et alkohol on aine, mis koormab nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Veelgi olulisem on, et alkoholivaba kuu kogemus aitab pikemas perspektiivis oma alkoholitarvitamist paremini kontrolli all hoida,» selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.