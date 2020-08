Invaspordi asjatundjate nõuanded aitavad ratastoolikasutaja loodusesse

Tutvu oma ratastooli tehniliste andmetega. Elektrilise ratastooli põhja kõrgus võib seada maastikul liikumisele omad piirangud. Nii elektrilise kui ka manuaalse ratastooliga ei tohiks ohutuse huvides järskudel kallakutel sõita.

Turvavöö hoia kinni. Maastikul liikudes on ratastooli turvarihm ohutuse mõttes hea lisavarustus. Enamikul elektrilistel ratastoolidel on see standardvarustuses, kuid seda saab ka eraldi juurde soetada. Turvarihm kindlustab, et sõitja ei kuku konarusi ületades toolist välja.

Jälgi oma kehaasendit. Need matkajad, kes oma ratastooli ise käsitsevad, peaks jälgima kehaasendit, et tooli lükkamisel kasutatavad liigesed – alates õlast lõpetades randmetega – liigset koormust ei saaks. Mäest üles sõites tuleks kallutada keharaskus ettepoole ning alla sõites vastupidi, kallutada keha tahapoole. Pehmel pinnasel on iseseisvalt ratastooli väga raske tõugata, eriti liiva sees.

Akud olgu täis! Need loodusesõbrad, kes lähevad retkele elektrilise ratastooliga, peaks kindlasti meeles pidama, et sõiduriista akud tuleb täis laadida. Samuti on täislaetud telefon iga matkaja varustuses olulisel kohal.

Kindad säästavad käsi. Invaru spetsialisti kinnitusel kasutavad paljud ratastooliga sõitjad rattakindaid. Oluline on see, et pöial ja nimetissõrm oleksid kaetud. Samuti soovitab ta kaasa võtta keebi ootamatu vihma tarbeks ning sääsetõrje, et kiuslikud putukad looduse nautimist ei segaks.

Meri ei ole ratastooli jaoks. Ratastooliga ei tohi kindlasti soolasesse merevette sõita – merevesi rikub ratastooli ja paneb selle metallist osad roostetama. Samuti ei ole soovitatav lisavarustuseta sõita mererannas liiva sees. Kui aga ratastoolil on laiemad rehvid ja lisaratas, siis saab ka liivasel pinnal hakkama. Päris mitmes rannas on olemas ka laudteed.