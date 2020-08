Teadlased: COVID-19 ravi võib põhjustada ohtlikku antibiootikumide resistentsust

Antibiootikumide kasutamine COVID-19-ga inimeste ravis võib põhjustada ravimresistentsust. See tähendab, et mikroobid ei allu enam nende vastu suunatud ravimitele ja nii kaob võimalus ravida infektsioonhaiguseid seni kasutatud antibiootikumidega. Nähtus mõjutab laiemalt kogu inimkonna tervist ning ka keskkonda, kuna antibiootikumide näol on tegemist elusloodusele toksiliste ainetega.