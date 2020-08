Tervishoiu kõrgkooli valis rekordarv medaliste

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar nentis, et nii heade õpitulemustega esmakursuslasi pole kõrgkoolis kunagi varem olnud.

Näiteks füsioterapeudi õppekava esimesel kursusel alustavast 30 üliõpilasest 17 on lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedalit väärt tulemustega. Kokku alustab õe, ämmaemanda, füsioterapeudi, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti ja radioloogiatehniku rakenduskõrghariduse õppekavadel 274 õppurit, neist 34 medalisti.

«Tänavused esmakursuslased on kindlasti erilised selle poolest, et nende erialavalik jäi aega, kui kogu maailmas levis koroonaviirus ning tervishoiutöötajate tegevus oli kõrgendatud tähelepanu all,» lisas Viitkar. «Ka uuel õppeaastal peame kõik andma ühise panuse viiruse leviku tõkestamiseks ning olema seetõttu valmis paindlikuks õppetöö korralduseks.»

«Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna haridus ja ametid kannavad juba oma loomult märksõna vastutus – see on teadmine, tunne ja taju, mida loodan, et kogu kõrgkooli pere ja meie partnerid oma tegemistes jagavad,» selgitas kõrgkooli rektor Ulla Preeden, miks koroonaviiruse leviku tõttu pidupäev õppehoones ei toimu.