Esimest korda ajaloos algab tegevusterapeutide õpe Ida-Virumaal

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, mille missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul alustab kõrgkool uue ajastu esimest õppeaastat. «See, et kõrgkool suurendab oma haaret ja alustab õppetööd tavalisel ajal ja tavalistes kohtades, on märk sellest, et me oleme valmis töötama ka muutunud tingimustes. Meie liikmeskond piloteerib algaval aastal erinevaid õppe- ja töökorraldusi ning kevadeks oleme kindlasti saavutanud tasakaalu e-õppe, distantsõppe ja kontaktõppe korraldamisel,» räägib Ernits.