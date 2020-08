Eestlased saavad nüüd digiretseptiga ka Horvaatias ravimeid osta

Piiriülese retseptiandmete vahetuse eest vastutava TEHIKu tervisetalituse juhi Tõnis Jaaguse sõnul on Horvaatia järjekorras teine riik Euroopas, kes on sellise võimekuse loonud. «See saab teoks, sest Horvaatia on täna enda siseriiklikud digilahendused viinud vastavasse valmisolekusse, et tagada ka teenuse piiriülene toimivus,» selgitas Jaagus.