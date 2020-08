Uuring: ateistide uni on parem kui usklikel

Esialgsed tulemused näitavad, et 73 protsenti ateistidest ja agnostikutest väitsid, et magavad öösel seitse või enam tundi, mis on ka Ameerika unemeditsiini akadeemia soovituslik tundide arv. Seevastu 63 protsenti katoliiklastest ja ainult 55 protsenti baptistidest märkisid, et magavad vähemalt seitse tundi ööpäevas. Ateistid ja agnostikud raporteerisid vähem probleeme uinumisega.